Artti Aigro alustas nelja hüppemäe turniiri, avavõistlus edu ei toonud

"Pisiasjad, mida täna mäel ei suutnud klappima saada, karistasid kõvasti ära sellise taseme peal," tõdes Aigro. "Olen üldiselt nädalavahetusega rahul, sest varasemate võistluste pealt on edasiminek olnud. Uued võimalused on juba ülehomme ja pead norgu ei lase, sest konkurents on tihe ja olen saanud endale enesekindlust juurde."