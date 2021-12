Eesti käsipallikoondis naaseb Riia turniirilt teise kohaga

"Olen meeskonnaga väga-väga rahul! Kõik 60 minutit võitlesime ja andsime lahingu väga kogenud koosseisuga vastasele. Uustulnukad ei näidanud üles mingit aukartust Krištopansi ja teiste vastu ning siit on palju positiivset kaasa võtta. Me ei pea kartma, et rahvusmeeskonnal pole tagalat," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.