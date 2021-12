Kaido Koppel liitus Nõmme Kalju treeneritetiimiga

"Hea meel on liituda Nõmme Kalju treeneritetiimiga, sest klubi poolt ette antud arenguvisioon on põnev ja väljakutsuv. Annan endast parima, et meeskonna arengut toetada ja pakkuda neile parim võimalus edu saavutamiseks." ütles Koppel Kalju pressiteenistusele.