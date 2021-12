Annemarii Bendi: hüppan rohkem ja enesekindlus kasvab

Bendi on üldiselt rahul enda treeningvõimalustega ja kiidab Tehvandi tingimusi. „Põhitöö saan kodus ära teha ja Tehvandi hüppemägi sobib mulle. Eks kui tase läheb paremaks, tuleb rohkem välismaal käia. Välismaal käimise teeb keerulisemaks hoopis see, et peale treeneritöö on Karl-August Tehvandi hüppemäe ülem ja õpib Tallinna Ülikoolis kehakultuuri.“