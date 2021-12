KOMMENTAAR | Uus treener? Tehnika muutmine? Meistrivõistlustest loobumine? Laager olulise MK-etapi ajal? Laskesuusatajate otsused tekitavad küsimusi

Eesti meistrivõistlused näitasid, et laskesuusatamises valitseb segadus. Kuna osa koondisest „laagerdab” peatreener Fjodor Svobodaga Obertilliachis, jäi naiste 10 km sõidus ja sprindis pronks välja andmata. Grete Gaim ja Tuuli Tomingas jagasid tiitlid sõbralikult: Gaim võitis esimesel, Tomingas teisel päeval.

Kusjuures Indrek Tobrelutsu käe all harjutav Tomingas saabus Euroopast kodumaale tagasi alles öösel enne avastarti ja tuli enda sõnul seetõttu, et meistrivõistlustel osalemise kohustus on sportlaslepingus kirjas. Ta tundis pettumust, et teisi polnud. Kui teised osalema ei pidanud, tulnuks seda võimalust ka Tomingale pakkuda. Või vastupidi – tulnuks kõigile öelda, et meistrivõistlused on väga olulised ja kohalolek kohustuslik.

Kilplaslik on sõidutada meie parim laskesuusataja Eestisse üksnes Gaimiga konkureerima. Sellisel kujul meistrivõistluste pidamisel pole suuremat mõtet. Võinuks otsustada: olümpia on varsti ukse ees ja peatreener soovib minna laagrisse, lükkame täiskasvanute meistrite selgitamise edasi.