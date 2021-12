BC Kalev/Cramo lõpetas keset hooaega ühe põhimängijaga koostöö. Mänedžer: vaatame turul ringi

"BC Kalev/Cramo ja Davion Berry on kahepoolselt lõpetanud koostöö. Meeskond tänab Davioni tema panuse eest ning soovime talle tulevikuks edu!" seisis klubi pressiteates.

Klubi mänedžer Ramo Kask selgitas Delfi Spordile, et nüüd, mil meistrite liiga hooaeg on meeskonna jaoks läbi saanud, otsib tiim hooaja teiseks pooleks uusi käike. "Stabiilsust on veidi juurde vaja tiimi. Enam kui pool hooaega on ees, VTB Ühisliiga jätkub ja tahame ikkagi ka Eesti – Läti ühisliigat taas võita," sõnas Kask. "(Berry) tegi kohati väga häid mänge, aga stabiilsusest jäi puudu. Treeneritebrigaad ei saanud päris seda, mida ootas."