Novak Djokovici kohal püsivad endiselt suured küsimärgid

Djokovici ümber on juba pikemat aega ringi liikunud spekulatsioonid, et ta on koroonaviiruse vastu vaktsineerimata. Ise on ta keeldunud sellele küsimusele vastamast. Austraalia lahtiste korraldajad on aga teatanud, et nende jõuproovil saavad osaleda ainult vaktsineeritud sportlased või atleedid, kellele on ekspertkomisjoni poolt tehtud meditsiiniline erand.