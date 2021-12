Aivar Pohlaku vihje saabki reaalsuseks? Šveitsi liiga liider on jahtimas Karol Metsa allkirja

Foto: JOHN SIBLEY, Action Images via Reuters/Scanpix

Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak vihjas sel nädalal Betsafe’i podcast'is, et kaks Eesti jalgpallurit võivad lähiajal siirduda mängima Šveitsi liigasse. Nüüd kirjutabki Šveitsi meedia, et sealsetel meistrivõistlustel liidrikohta hoidev Zürich on huvitatud Eesti koondise keskkaitsja Karol Metsa palkamisest.