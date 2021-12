TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo maksab karikafinaalis saadud kaotuse eest Tartu Ülikoolile kätte?

Kui karikafinaalis võitis Tartu, siis Eesti-Läti ühisliigas on tunduvalt paremat mängu näitamas Kalev/Cramo. Kalevlased hoiavad kaheksa võidu ja ühe kaotusega tabelis kolmandat kohta. Eestlastest eespool on Läti tippklubid Riia VEF ja BK Ventspils. Mõlemal on sarnaselt kalevlastele üks kaotus, kuid VEF-il on 12 ja Ventspilsil üheksa võitu.