FC Barcelona pingipoiss Philippe Coutinho on Inglismaale naasmas

Philippe Coutinho FC Barcelona särgis. Foto: NACHO DOCE, Reuters/Scanpix

FC Barcelona jalgpalliklubis pingisügavustesse vajunud Philippe Coutinho on jaanuaris meeskonnast lahkumas. Barcelona juhendaja Xavi on andnud brasiillasele mõista, et tal ei ole lähiajal mänguminuteid oodata ja seetõttu on brasiillane otsimas uusi väljakutseid.