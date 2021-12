VIDEO | Stephen Curry jõudis uue tähiseni ning on nüüdseks tabanud 3000 kaugviset

Warriors jäi koduväljakul viimati 86:89 alla Denver Nuggetsile. Curry tõi kaotajatele 23 punkti. Seejuures tabas ta 14-st kaugviskest viis. Võitjate parim Nikola Jokic 22 silmaga. Kohtumise lõpus otsustas mängu saatuse just Jokic, kes blokeeris viimastel sekunditel Jonathan Kuminga pealeviske. Warriors sai ühe võimaluse veel, kuid Andre Igoudala kaugvise ei tabanud.

Nüüdseks 3000 kaugviset tabanud Curry on kolmese korvi saatnud nüüdseks 157 kohtumist järjest. Antud number tähistab tema enda nimele kuuluva rekordi kordamist.

Vaatamata kaotusele on Golden State endiselt liiga liidriks. Warriorsi kontol on 27 võitu ja seitse kaotust. Läänekonverentsis on teisel kohal Phoenix Suns 26 võidu ja seitsme kaotusega. Denver hoiab 17 võidu ja 16 kaotusega viiendat positsiooni. Idakonverentsis hoiab esikohta Brooklyn Nets 23 võidu ja üheksa kaotusega.