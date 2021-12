Tyson Fury järgmiseks vastaseks võib saada Soome poksiäss

Vastavalt WBC pingerivile on Whyte esimese väljakutsuja staatuses ning peaks saama võimaluse tiitlile heidelda. Siiski soovib Whyte matši eest teenida ka vähemalt 10 miljonit eurot. See summa on Fury leeri jaoks aga vastuvõetamatu. Fury esindajad on välja öelnud, et nad on valmis auhinnafondi jagama nii, et Whyte saab sealt endale 25 % ja Fury 75 %. Praegu ollaksegi seisus, kus protsente ja summasid hakatakse paika panema kohtusaalis.