Liverpool kaotas valusalt punkte ning Manchester City edumaa kasvas

Liverpoolil oli võõrsil suurepärane võimalus 15. minutil juhtima minna, kuid Mohamed Salah ei saanud penaltipunktilt palli väravasse. Leicesteri puurisuul tegi head tööd Kasper Schmeichel.

Leicester City vormistas võidu teisel poolajal, kui 59. minutil saatis palli väravasse vahetusmees Ademola Lookman.

„Me ei olnud lihtsalt piisavalt head. Leicester vääris võitu. See oli väga veider kohtumine. Mängisime väga halvasti,” teatas kohtumise järel Liverpooli peatreener Jürgen Klopp. „Peame kaitses paremini tegutsema. Mängisime alla oma võimete. City edu on nüüd ikkagi juba suur.”

Tabeli tippu kuuluvad meeskonnad on praeguseks läbinud täpselt pool hooaega ehk mängitud on 19 vooru. ManCityl on liidrina koos 47 punkti. Teine on Liverpool 41-ga ja kolmas Londoni Chelsea samuti 41-ga. 2. jaanuaril kohtuvad Chelsea ja Liverpool omavahel.