Latvala pakkus oma teooria, kust tuleb Hyundai uus tiimijuht

"See oli väga üllatav. Fowler ise tegi pärast seda avalduse [rääkides kohustustest Toyota ees]. Päris metsik oleks olnud, kui ta oleks pärast kõike seda, mis ta uue auto arendamisel tegi, meie meeskonnast lahkunud. Ta poleks oma töö vilju üldse näinud. Ajastus tundus üldse imelik ja lisaks on Tom väga pühendunud Toyota tegemistele. Isiklikult ei uskunud ma seda asja kordagi," rääkis Latvala Iltalehtile.

Hyundai uueks juhiks on pakutud ka 2003. aasta maailmameistrit Petter Solbergi, Hyundai eksmänedžeri Alain Penasset, FIA endist rallidirektorit Yves Mattonit ja Williamsi F1 meeskonna spordidirektorit Sven Smeetsi.



"Ma võin öelda, et Sven Smeets oleks olnud hea variant, aga ta on vormel-ühes. Väljastpoolt on raske öelda, kes võiks tulla. Ma kaldun siiski arvama, et maja seest on kõige tõenäolisem uus juht leida," lisas Latvala.