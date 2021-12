Võimas teise poolaja algus viis Eesti koondise Riia turniiril finaali

Eesti hoidis vastaseid üle kuue minuti väravata ja Lõpp kasvatas 37. minutil eduseisu 19:13 peale. Kaks minutit hiljem tuli Roosna kümnendast tabamusest juba 21:14. Suurim edu saabus 47. minutil, mil pidurdamatus hoos Roosna realiseeris karistusviske seisuks 25:16. Seejärel lubati aga lätlastel nelja minutiga teha 5:0 vahespurt.

"Me pole eriti tihti sellist agressiivset 5-1 või pigem isegi 3-2-1 kaitset kasutanud, ent täna see toimis. Mihkel Lõpp, Karl Roosna ja Alfred Timmo olid seal väga head. Homme tuleb juba hoopis teine mäng, sest vastastel on ikka Meistrite liiga mehed kohal. Võitlema lähme aga igal juhul," lubas Noodla.