Ideaalis soovinuks Eesti laskesuusatamise esinumber Tuuli Tomingas pikemalt mägedes treenida, kuid ta teadis, et sportlaslepingu järgi on Eesti meistrivõistlustel osalemine kohustuslik. Seepärast tuligi ta esmaspäeval Eestisse, et teisipäeval Otepääl startida. „Jõudsin tagasi öösel ja seepärast polnud võisteldes seisund kõige parem,” sõnas Grete Gaimi järel teise kohaga leppinud Tomingas.