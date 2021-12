Teppan taob Türgis palle maha ja on poole kohaga „lasteaiakasvataja”

Kui 28-aastane Teppan tuli mullu pärast Itaalias, Poolas, Prantsusmaal ja Belgias veedetud hooaegu aastaks tagasi Eestisse, arvas osa kiibitsejaid, et ega tal enam Euroopa tippliigadesse asja olegi. Ent tervisemured ületanud Teppan on hooaja esimese poole jooksul tõestanud, et Euroopa viie tugevama liiga sekka kuuluva Türgi tšempionaadi tase on talle igati kontimööda. Punktiküttide edetabelis on 13 mänguga 212 silma kogunud pommitaja seitsmes, efektiivsuse (+90) arvestuses 11. ja diagonaalründajate kasuteguri järgi viies.

„Personaalses plaanis võib enam-vähem rahul olla,” arutles jõulupühadeks korraks Eestisse lubatud Teppan. „Tegelikult tahaksin rohkem võita, ka selleks, et end heas valguses näidata, oleksid võidud olulised.”