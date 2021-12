Eesti kurlingu segapaar alustas MK-etappi võidukalt

Eesti kurlingu segapaari jaoks on tegemist selle aasta viimase võistlusega. Eesti kurlingumängija Harri Lill kommenteeris, et seoses koroonaviiruse uue puhanguga on hooaja edasised sihid hetkel kahjuks lahtised. “Kindel on tänaseks see, et maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni eraldi ei mängita. Maailmameistrivõistlused toimuvad aprillis, kuid hetkel on endiselt ebaselge, kas ja kuidas on Eestil võimalik MM-ile kohta püüda. Meie eesmärk on hetkel mängida igal võistlusel nii hästi kui saame,” sõnas Lill.