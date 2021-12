Eestlased Venemaa hooldetiimis: meil oli oma arusaam, venelastel oma

Lukertšenko sõnul võib põhimõtteliselt iga suusataja hooldemehe ameti selgeks õppida.

„Kindlasti on hea hooldemehe alus ja eeldus see, et ta võiks ise hästi suusatada. Sellega saavad paljud väga hästi hakkame, et määre alla panna, aga nüüd tuleb kuidagi eristada ka seda, et milline määre siis täna hea on. Suusatamise oskus on kindlasti asja eelduseks ja tõenäoliselt oli see ka üks põhjuseid, miks mind Eesti koondise juurde kutsuti ühel hetkel.“

2006. aastal alustas Lukertšenko hooldemehena sisuliselt kohe tippsuusatajatega, kelle hulka eestlased toona kuulusid.

„Eks igas võistkonnas on tööjaotused natukene erinevad, kuidas struktuur on üles ehitatud. Aga ma mäletan, et kui ma tulin, siis mulle anti kohe sportlased kätte. Täpselt ei mäleta, kes esimesel aastal olid, aga äkki Aivar Rehemaa ja Peeter Kümmel. Seega nende suuskade eest vastutasin ja lisaks kõik muu, et suhteliselt kiire integreerumine. Eks ma oskasin suuski juba teha tolleks hetkeks, aga ikkagi on oluline, et sa oled sama käekirjaga nagu teised võistkonnakaaslased.“

"Üldjuhul suusavalikul arvamused väga lahku ei läinud, sest ma olin piisavalt hea suusamees tollel hetkel, et ma suutsin eristada head suuska halvast,“ ütles Sapporo, Libereci ja Oslo maailmameistrivõistlustel ning Vancouveri olümpiamängudel eestlaste suuskade eest hoolitsenud Lukertšenko.