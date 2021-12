Kas võimalus avaneb Jüri Vipsile? Prantsusmaa vormeliäss AlphaTauris pikka tulevikku ei näe

AlphaTauris on Gasly viimasel kahel hooajal näidanud kohati suurepäraseid esitusi. Mullu teenis ta Itaalias üllatuslikult karjääri esimese etapivõidu, tänavu Bakuus pälvis ta kolmanda koha. Stabiilsete esituste abil suutis ta AlphaTauriga lõpetada tänavuse aasta üheksandal kohal.

Järgmisel hooajal jätkab Gasly taas AlphaTauris, sest Red Bull otsustas Max Verstappeni kõrval lepingut pikendada Sergio Pereziga (31). Gasly jaoks on suur küsimärk aga 2023. aasta, kus ta soovib teha sammu karjääris edasi.

"Sellest saab minu karjääri võtmeüleminek," sõnas ta portaali GPFansi vahendusel. "Peame vaatame, mis on Red Bulli visioon järgmiseks kaheks aastaks. Olen nendega juba kaheksa aastat koos olnud, see on pikk aeg."