Hyundai saatis raskuste kiuste korda jõuluime

Hyundai suutis aga lühikese ajaga ehitada valmis uue auto, et testid 2022. aastaks saaksid jätkuda. "Paljud ei uskunud, et suudaksime auto taas rajale saata," rääkis Hyundai tiimiga seotud anonüümseks jäänud allikas DirtFishile. "Pärast Thierry' avariid kaalusime vana prototüübi juurde tagasi minemist ning võib-olla isegi sellega võistlemist. Meeskond jätkas aga töötamist ning uus auto ehitati olematu ajaga üles."

"Keegi ei arvanud, et suudame teha seda, kuid nägite ise, mis eelmisel nädalal juhtus. See on üks jõuluime," jätkas allikas. "Varsti saate veel ühest jõuluimest kirjutada."

Allikas lisas, et aasta lõpp on olnud raske, kuid seda kõikide tiimide jaoks. "Inimesed on väga väsinud. Teeme palju ületunde, aga minge M-Sporti ja Toyotasse. Ka seal on inimesed väsinud. Sama seis oli 2017. aastal, kui ehitasime järgmise põlvkonna masinat," lisas ta. "Andrea Adamo (Hyundai nüüdseks endine pealik - K.R.) õpetas meid üksteise nimel pingutama ning seda me ka teeme. Võitleme ka tema nimel. Loomulikult igatseme teda, aga me ei saa teda taga nutta. Peame lõpetama töö, mille Adamo alustas."