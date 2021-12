Mbappe ja Lewandowski võtsid FIFA vastuolulise plaani osas sõna: liig on liig

Euroopa klubide ühenduse (ECA) ja Euroopa jalgpallurite mängijate agentide ühenduse (EFAA) koostöös korraldatud auhinnagalal olid kohal ka Müncheni Bayerni ründetäht Robert Lewandowski ning Pariisi Saint-Germaini ründaja Kylian Mbappe. Prantslane pälvis aasta mängija tiitli, Lewandowski valiti parimaks mängijaks fännide hääletusel.

Kahelt ründeässalt uuriti ka FIFA plaani kohta korraldada MM iga kahe aasta tagant. "See on eriline sündmus, sest toimub iga nelja aasta tagant. Kui seda tihedamalt korraldada, siis muutub MM-il mängimine tavapäraseks," arutles Mbappe BBC vahendusel. "Tahaksin öelda, et see pole normaalne, MM peaks ikka midagi imelist olema."

"Me mängime aastas üle 60 mängu, meil on EM-id, MM-id ja Rahvuste liiga - liiga palju võistluseid," jätkas Mbappe. "Oleme hea meelega nõus mängima, aga liig on liig. Peame saama taastuda."

Mbappe'ga nõustus ka Lewandowski. "Meil on aasta jooksul nii palju mänge ning raskeid nädalaid. Asi pole ainult mängudes, vaid ettevalmistumisperioodis nii hooaja kui ka suurturniiride eel," rääkis poolakas. "Kui tahate midagi erilist pakkuda, siis vajame ka pausi. Kui MM toimuks iga kahe aasta tagant, hakkab pidevalt kõrgel tasemel mängisime ootus alla minema... See on füüsiliselt ja vaimselt võimatu."