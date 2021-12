Tiitlivõistluste medalit sihtiv Kristjan Ilves: ma ei taha olla kehvem mees kui Markvardt ja Levandi

Kui Ago Markvardt sai Lillehammeri olümpial viienda koha ja Allar Levandi võitis Calgarys kolmanda koha, siis Kristjan Ilves ütles podcastis: “Ega ma ei taha ju kehvem mees olla kui Markvardt ja Levandi, loodetavasti lähevad asjad hästi.” MK-etappidel on Ilvesel jäänud värskusest puudus, sest rasked treeningud on jalgades. Kui värskus saavutada, siis on poodiumikoht reaalne.

Värskes taskuhäälingus oli juttu ka sellest, et Kristjan Ilvesel on äärmiselt plahvatuslikud lihased, seega on ta hea sprindikiirenduses ja talle on kahevõistlejate hulgas lõpusirgel raske vastast leida. Seda tõestas ta juba ka Ruka MK-etapil kui saavutas tihedas lõpuheitluses neljanda koha. Kahtlemata on see hea märk enne olümpiamänge.

Kui räägitakse, et 70% suusahüppest tehakse äratõukel, siis Kristjan Ilvese sõnul algab tegelikult hea hüpe juba stardipoomil. “Kõik algab sellest, et kuidas sa poomist lahti lased. Kui ma Norrasse läksin, siis me tegelesime poolteist aastat sellega, et kuidas ma poomilt ära tõukan ja kuidas kohe õige asend saavutada." Ta lisas, et loomulikult hea lennuasendi ja keha hoidmisega saab midagi päästa, kuid kõik eeltöö tehakse ikkagi ära juba hoovõtul ja äratõukel.

Treeningutel on Kristjan Ilves juba mitu aastat kasutanud spordipsühholoogi abi, tänu kellele on ta saavutanud stabiilsuse. Psühholoogi nõuannete abil loodab ta leida rahu juba hüppetorni minnes: “Kui sa juba lähed torni ja oled kaotanud fookuse, siis ei saagi head hüpet tulla.” Ilvese sõnul peab hüpe tulema automaatselt ja ta peab olema hoovõtul täiesti vaba, sest kui sa läheb pingesse, siis laguneb tehnika täielikult.

Ilves sõnas podcastis, et kõigepealt tuleb saavutada eelkõige treenigutel hea hüppekindlus: “Võistlustel on raske eeldada, et suudad veel midagi hüpetes juurde panna, pigem tehakse võistlustel ikkagi pisut kehvem tulemus kui treeningutel.” Seega tuleks Ilvese arvates püüelda selle poole, et teha treeningutel palju väga kindla tasemega hüppeid.