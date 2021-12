Üha tihedamaks muutuva vormel 1 kalendri varjupool: läbipõlenud ja pudelipõhja vaatavad mehaanikud

"Keegi ei varjagi, et vormel 1 mehaaniku elu on raske. See on nii alati olnud ning keegi meist ei tee seda sellepärast, et me kergemat olemist otsime. Me kõik armastame F1-e ning teame, et selles võidusõidus kaasa tegemiseks pead sa ennast sinna sügavale sisse kaevama," rääkis anonüümne allikas väljaandele Motorsport.com.

"Aga kuna kalender on laienenud ning kolm võistlusnädalavahetust järjest on saanud normiks, on paljudel inimestel garaažis pidur peale tulnud. Töötunnid on tohutud. Sõidueelsest kolmapäevast kuni pühapäeva õhtuni on iga päev tööd 12 tundi minimaalselt. Sellest, mis see sinuga teeb, ei saa sa enne aru, kui sa lähed tehasesse, töötad normaalselt kaheksa tundi päevas ja mõistad, kui koomiliselt lühike see tundub."

