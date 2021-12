Nihe Eesti spordis: naised panevad mehed kindlalt paika!

Ajalooliselt on Eesti tippsport olnud rohkem meeste pärusmaa. Eestist pärit sportlased on võitnud aastate jooksul 80 olümpiamedalit, neist koguni 71 on meeste omad. Ka spordiaasta parimaid valides on tavaliselt ikka tõdetud, et kui meeste seas on konkurents tihe, siis naiste arvestuses on ikka üks või kaks atleeti teistest selgelt eristunud. Tänavu on asjad igas mõttes teistpidi.