Mihkel Aksalu: plaan on mängida täpselt niikaua, kuni ma vajalik olen

Miks sai sinust väravavaht? (@georg_micael5, @masha_i_medved_16)

Minust sai väravavaht, sest mulle meeldis väravas hüpata ja tõrjeid teha.

Miks võtsid vahepeal vaheaasta ning mida selle jooksul tegid? (Kevin) Kuidas jõudsid Paidesse? (@tomivalimae)

Võtsin vaheaasta, sest keha ja vaim olid jalgpallist väsinud. Ma ei tundnud enam jalgpalli mängimisest sellist rõõmu nagu varem. Vaheaastal puhkasin, veetsin palju aega perega ja avastasin uuesti Eestimaad. Paidesse sattusin tänu Paide Linnameeskonna peatreenerile ja spordidirektorile. Treenisin eelmisel sügisel mõned nädalad nendega koos, nautisin taas sporti ning leidsime, et võiks ühe aasta vähemalt veel proovida mängida.

Kui kaua on plaanis veel jalgpalli mängida? (@kristoferkutt, @sniitmae2)

Plaan on mängida täpselt niikaua, kuni ma vajalik veel olen.

Kas Jüris Sahkur on hea väravavahtide treener? (@kaarel_ruus) Mis tunne on, kui väravavahtide treener on sinust noorem? (Venno)

Jüris on väga hea väravavahtide treener ja see, et ta on minust noorem, tuleb mulle ainult kasuks, sest tema treeningumeetodid ja ideed on värsked ja uuenduslikud.

Mis on sinu meelest väravavahina sinu tugevaim külg? (@karoliine.maria)

Arvan, et minu tugevaim külg on see, et suudan organiseerida oma meeskonda niimoodi, et võimalikult vähe pealelööke tuleks väravale.

Kes on su lemmikväravavaht? (@fortnberg)

Lemmikväravavahti ei ole, aga jälgin kõiki tippväravavahte ja proovin neilt midagi õppida.

Kelle eeskuju noorena järgisid? (@kkoort21)

Ikka Mart Poomi!

Millised on sinu lemmikud väravavahikindad? (@lauripold)

Uhlspordi ja Nike kindad on lemmikud.

Mitu paari kindaid kuus läheb? (@rocco.siigur) Kui tihti oma kindaid vahetad? Kas trennis ja mängus kasutad erinevaid? Kas vanad kindad viskad lihtsalt ära või saab neid kuidagi veel kasutada? (Tõnis)