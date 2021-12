Madridi Real paneb jaanuaris kuus mängijat müügilehele, Bale esikohal

Marca teatel on ülejäänud neli meest, kes müügilehele pannakse, meeskonna kapten, kaitsja Marcelo (33) ning ründajad Mariano Diaz (28), Luka Jovic (24) ja Eden Hazard (30) - need mängijad kuuluvad küll hetkel veel peatreener Carlo Ancelotti plaanidesse, kuid klubi on väidetavalt valmis läbirääkimistesse asuma, kui peaks leiduma mõni klubi, kes neid samuti enda ridades näha tahab. Samamoodi on viimasel paaril aastal käitutud paremkaitsja Alvaro Ordizola ja ründava poolkaitsja Martin Ödegaardiga, kes on hetkel laenul vastavalt Fiorentinas ja Londoni Arsenalis.