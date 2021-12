Pohlak tõi ühe anonüümseks jääva Šveitsi tippklubi mängu laiema arutelu käigus, mis taandus küsimusele, kas Eesti jalgpall on arenenud 30 aastaga nii palju, kui üldsus tahaks või eeldaks - nii noorte pealekasvu kui infrastruktuuri mõttes. "Mille pealt meil oleks eeldada, et me kuskil kaugemal peaks olema?" küsis Pohlak saate tegijatelt.

Tuliseks vaidluseks läks Kingil ja Pohlakul ka Flora ja jalgpalliliidu tihedatest sidemetest rääkides. "Te olete jalgpalliliidu president. Ma olen kuulnud, et te teete ka arenguvestlusi FC Floras. Miks te ei tee Nõmme Kaljus, Paides või Levadias arenguvestlusi? Te olete Eesti jalgpalliliidu president," ütles Kink.