VIDEOBLOGI | Suusakoondislased panid ennast proovile talvises kardisõidus

Hooaja esimestel Eesti meistrivõistlustel on kavas naistele 5km ja meestele 10km vabatehnika eraldistardist sõidud. Võistlus on kantud ka Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni FIS võistluskalendrisse, mistõttu on oodatud osalema ka välisvõistlejad. Lisaks naabritele lätlastele ja Ukraina koondisele on oma osalemissoovist juba teada andnud ka Dominikaani Vabariigi ja Tšiili suusatajad.

Hoolimata sellest, et viimane MK-etapp ebaõnnestus, läheb meistritiitli mõtetega starti Martin Himma.

"Peale viimast MK-d arutasime treeneriga pikalt, mida oleks saanud paremini teha ja oleme proovinud parandada seda. Panime fookuse pikematele lõikudele või siis tempotrennidele, kus intensiivsus ei ole väga kõrge ega ka madal ehk selline vahepealne. Lisaks olen käinud rohkem ka jõusaalis, sest võistluslaagrites käies jääb see tagaplaanile. Seis hetkel trennides on rahuldav olnud, ei tunne, et midagi valesti oleks ehk on lootust vormi paranemiseks. Eesti meistrivõistlustel ootangi, et tunne oleks parem, suudaksin tehniliselt hästi sõita ja muidugi lähen tiitli järele," selgitas Himma.