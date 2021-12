Pärnu Vaprus palkas peatreeneriks Eesti jalgpallis juba pikalt tegutsenud lätlase

"Hea meel on teatada, et meie klubi esindusmeeskonna uus peatreener on Dmitrijs Kalašnikovs. Eesti jalgpallis on tegemist tuttava nimega, keda iseloomustab kohanemisvõime ja tugev töödistsipliin, mis on toonud ka häid tulemusi. Vähem oluline pole ka tema enda kõrge motiveeritus Vapruse peatreeneriks saada," ütles Vapruse juhatuse liige Karl Palatu klubi kodulehel.