Eesti koondis läheb noorusliku koosseisuga Riia karikaturniirile

Riia karikaturniir toimub juba 22. korda ning Eesti on varem osalenud tosinal juhul, võites turniiri 2005. ja 2011. aastal. Tänavu pidi meie rahvusmeeskonna poolfinaalivastane algselt olema Moldova ja siis Valgevene B-koondis, aga lõpuks tuleb finaalikoha eest võidelda Läti klubide koondisega.

Debütantide nimistusse kuuluvad Ilja Kosmirak, Karl Kramm, Kermo Saksing, Arno Vare, Simon Drõgin ja Rando Sein. Kaheksa-aastase pausi järel tõmbab koondisesärgi selga Raasiku/Mistra väravavaht Kristian Käbi. Tavapärastest põhimeestest on aga rivis Karl Roosna, Alfred Timmo ja Armis Priskus.

"Meil on mitu aastat olnud plaan mängida peamiselt koduliigal põhineva koondisega rahvusvahelisi sõprusmänge, aga praeguses olukorras pole seda õnnestunud korraldada. Riiassegi ei saa me päris sellist koosseisu nagu soovinuks, viimasel hetkel langesid mitu meest haiguse või vigastusega rivist," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Igal juhul saavad mitmed pallurid nüüd võimaluse end tõestada. Samas on meeskonnas siiski ka kogemust, näiteks Karl Roosna. Ta tegi väga hea MM-valikturniiri Soomes ja paneb end nüüd veelgi suuremas liidrirollis proovile," lisas Sivertsson, kes võtab Riiga kaasa 13 mängijat.

Sivertsson: ees on põnev ja mitmetahuline koondisetsükkel

Eesti koondis omab "luksust" läheneda Riia karikaturniirile teisel moel kui meie lähinaabrid. Nimelt ootavad lätlasi uue aasta algul ees ülitähtsad eelringimängud 2024. aasta EM-valiksarjas, kus Eesti on juba järgmisse faasi edenenud. Leedu aga valmistub jaanuaris toimuvaks 2022. aasta EM-finaalturniiriks.

"See koondisetsükkel on meie jaoks väga põnev ja mitmetahuline. Esmalt turniir Riias, millele aasta algul järgneb esmalt kolmepäevane laager lähemale järelkasvule, et nemadki mõistaks paremini koondise toimimise aluseid ja meie mänguplaane," rääkis Sivertsson põgusalt kogunemisest, kuhu kutsuti pallurid sünniaastatega 2001–2006.