KUULA | Huntidega koos ulgumisest, Kalle Palanderi tippu jõudmisest, Eesti mäesuusatamise üldisest seisust

Et jõuda mäesuusatamises kõrgele sportlikule tasemele tuleb üsna noorelt liikuda Eestist välja, suurematele mägedele. Teisiti lihtsalt pole võimalik. Suurtel mägedel on kõik teistmoodi, teab Mesila omast kogemusest.

„Meil üks FIS-i slaalominõlv on olemas täna. Väike Munamägi. See homologeeriti üle-eelmisel aastal, mis tähendab, et seal saab pidada rahvusvahelisi FIS võistlusi slaalomis. Küll kahe sõidu asemel tuleb rada läbida kolmel korral, et see annaks vastava pikkuse kokku.“