Ralliäss haigestus koroonaviirusega, teda võib asendama pääseda Kris Meeke

De Villiersi kodumeeskonna Toyota esindaja ütles ralliportaalile DirtFish, et vaatamata esialgsele positiivsele testile võib lõuna-aafriklane siiski Dakaril startida, kuid ta peaks selleks esmalt negatiivse proovi andma.

"Kuid ta läheb reisile niipea, kui tema test on negatiivne, mis peaks tulema nädala keskpaigaks."

De Villiers on maineka Dakari ralli võitnud 2009. aastal. Ta on üks kogenumaid sõitjaid, kelle arvel on juba 18 Dakari starti.