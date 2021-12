Rock Tartu Terminali korvpallimeeskond palkas mänedžeri

„Olen viimased kolm aastat olnud Viljandis Eesti Maavara/Baltic Agro korvpalliklubi juhatuse liige ja eestvedaja,“ tutvustab ennast Joel Paal. „Nüüd on mul au liituda Rock Tartu meeskonnaga, kelle heaks rakendan enda teadmised ja võidujanu. Olla selle meeskonna mänedžer on suur vastutus ning tööd tuleb teha palju selle nimel, kuhu tahame välja jõuda, aga motivatsioonist puudust ei tule.“

„Joelil on juba korralik kogemus meeskonna mänedžerina Viljandis, see võimaldab meil koheselt keskenduda peatreeneri otsingule ning hakata koostama ka meeskonda. Leida sobivad mängijad, kes aitavad klubil astuda järgmise sammu oma meeskonna loomise ja turniiridel eduka osalemise teel,“ ütles Pastak.

Rock Tartu Terminali mänedžeri põhiülesandeks saab meeskonna toimima panek, nii saab mänedžer olema vahelüli klubi ja meeskonna tegemiste vahel. Mänedžeri esimene ülesanne on aidata leida uue aasta algusel meeskonnale peatreener ning koostada tiimi eelarve, mis esitada klubi juhtkonnale.

„Rock Tartu Terminali meeskond saab olema inspiratsiooniks ka klubi ligi sajale lapsele, kes seitsmes Tartu koolis täna palli taga ajavad. See on suurepärane võimalus olla klubi osa, omadele kaasa elada ning kõigest sellest õppida, et kasvada tulevikus ise Rocki meeskonna mängijaks või organisatsiooni osaks,“ ütles Paal.