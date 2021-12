Maailmameistri puudumisel krooniti sprindirajal meistriteks Jaama ja Paalberg

Eesti meistrivõistluste medaleid oli tulnud jahtima peaaegu kogu meie paremik, erandiks oli vaid MM-il samas paigas kahekordseks maailmameistriks tulnud Daisy Kudre (OK Peko), kes valmistub Šveitsis peagi eesseisvateks rahvusvahelisteks võistlusteks.

Koondise liidri äraolekul võis eeldada tasavägis võistlust tema õe Doris Kudre (OK Peko) ja Epp Paalbergi (Rakvere OK) vahel. Naiste 3,1 km rajal kulgeski esikohaheitlus nende kahe vahel. Paalberg haaras juhtohjad kohe raja alguses ja juhtis vahepeal juba 30-sekundilise eduga. Kudrel õnnestus pool kilomeetrit enne finišit see vahe küll tasa teha ja ise ühe sekundiga juhtima minna, kuid raja lõpus pani Paalberg siiski oma paremuse maksma ja lõpetas Eesti meistrina 14-sekundilise eduga Kudre ees.