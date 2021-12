Veerpalu ja Mae endine konkurent on insuldist taastunud: ka arstid on üllatunud

Taastusravi nõudis tohutut tahtmist ja jõudu, ent tippsportlase taust aitas pühendumisele kaasa. "Alguses seadsin endale eesmärgi, et saaksin vähemalt lastega aega veeta. Hommikune ärkamine on imeline," sõnas Elofsson Expressenile antud intervjuus.

Rootslase taastusravi on edenenud hästi, kuigi Elofssoni tasakaal pole veel täielikult tagasi tulnud. Ekssuusataja on õnnelik, sest saab pärast rasket haigust elada head elu. "Ma arvan, et ka arstid on üllatunud [arvestades taastumise taset], olukord oli tõesti nii halb."