Kindla võidu võtnud Hamburg tõusis Saksamaal esikolmikusse, Kotsarilt 16 punkti

Giessen asus kohtumist 7:3 ja 11:4 juhtima, kuid Hamburg tegi juba avaveerandil sisse 13-punktise edu ning juhtis viimasel veerandil kõige rohkem 20 punktiga.

Nelja kaotuse kõrvale kaheksanda võidu teeninud Hamburg tõusis tabelis kolmandaks, kuid see ei peegelda veel nende tegelikku positsiooni, sest pooltel esikaheksa meeskondadel on Hamburgist vähemalt üks mäng vähem peetud. Giessen on kolme võidu ja kümne kaotusega eelviimane ehk 17.