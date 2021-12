Mäesuusataja Tormi Laine on olümpiaks seadnud kõrged eesmärgid

"Eks selge on see, et katkestamisega rahule jääda ei saa, aga samas on nii positiivseid kui ka negatiivseid asju Madonna di Campigliost kaasa võtta. Positiivne oli see, et ma riskisin ja andsin endast esimesest väravast alates 100%, sest seda ma pean tegema, kui tahan teise sõitu pääseda. Negatiivne oli aga see, et igal rajal on tavaliselt ca 2-4 võtmekohta, kus peab sõitma kavalalt, mitte suurelt riskides. Mina suutsin esimeses võtmekohas kohe liiga palju riskida. Sellised vead on kahjuks “rookie mistakes” (toim. uustulnuka vead), aga nendest tuleb õppida ja edasi liikuda,“ kirjeldas Laine.