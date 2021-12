Norra suusatähe tüdruksõber elust superstaari kõrval: alguses oli uskumatult harjumatu

Kolmekordne olümpiavõitja Kläbo hakkas Dösvikiga kohtamas käima pärast 2017. aasta Lahti maailmameistrivõistlusi. Naine tunnistab, et koos veedetud aeg on olnud rahuldust pakkuv, kuid mõistagi määrab suusataja igapäevaelu eeskätt tippsport. See kehtib eriti läheneva olümpia-aasta kohta.

"Ta muutub üsna ärritunuks [enne suurvõistlusi[. Ma saan sellest hästi aru. Kõik muu on täiesti ebaoluline tema jaoks," rääkis Dösvik ajakirjale.

Trondheimist pärit Kläbo ja Dösvik on leidnud kooselus hea rütmi, kuid alguses polnud see sugugi lihtne.

"Alguses oli tõesti harjumatu ja väga raske oli aru saada, mida see kõik tähendab, et tema igapäevaelu keerles ainult ühe asja ümber. Mul kulus kaua aega, enne kui sain aru, kui oluline see [suusatamine] talle on. Ja kui oluline oli minu jaoks tema elustiiliga kohanemine, et saaksin tema ellu sobituda," ütles Dösvik avameelselt.

Samas intervjuus räägib Kläbo, et nad mõlemad pidid oma elu ühildamiseks kõvasti tööd tegema ja kompromisse leidma. Suusataja ütles, et ei saanud Dösvikilt kompromisse nõuda, kuid ta lootis seda.

Naise sõnul oli raske harjuda ka sellega, kui populaarne Kläbo Norras on. Eriti hästi nägi ta seda pärast 2018. aasta olümpiat, kust suusaäss naasis kolme kuldmedaliga.

"Alguses oli see imelik. Tundus üsna arusaamatu, kui palju inimesi selliste asjade vastu huvi tunnevad. Nüüd peavad paljud noored teda eeskujuks. See on suurepärane. Ta on hea eeskuju," kiidab Dösvik, kes õpib Trondheimis Tehnika- ja Teadusülikoolis laevaehitust.