NFLi jalgpallur sõitis tüdruksõbra surnuks

32-aastane ameeriklane tegi avarii oma Nissan GT-R-ga, kihutades suurel kiirusel vastu puud. Kokkupõrge oli nii võimas, et sportauto jupid paiskusid saja meetri kaugusele.

Everetti seisund on USA meedia teatel tõsine, kuid mitte eluohtlik. Jalgpalluri 29-aastane tüdruksõber Olivia Peters suri saadud vigastustesse haiglas.

"Minu mõtted ja palved on nii noore naise perekonna kui ka Deshazori lähedastega. See on tõesti keeruline olukord. Las politsei uurib juhtunut," ütles Everetti koduklubi Washingtoni peatreener Ron Rivera ESPN-ile.