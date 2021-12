Neuville usub, et nad alistavad koos Tänakuga Toyota: kogemused otsustavad meistritiitli saatuse

"Toyotal on väga tugev koosseis, me kõik teame seda," sõnas Neuville DirtFishile.

"Kui aus olla, siis ma ei ütleks, et meie koosseis pole piisavalt tugev, et nendega võidelda. Pealegi näeme järgmisel aastal hoopis teistsugust hooaega – ma arvan, et keegi ei tea tegelikult, mis seisus me oleme. Arvan, et me peame toime tulema paljude üllatustega," ütles belglane, vihjates uuele hübriidajastule.