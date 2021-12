TÄNA | Millises hoos on Nazarov ja Sai? Kas Pedriks uuendab Eesti rekordit?

Aasta varem uuendati just Pärnu spordihallis Eesti 60 m tõkkesprindi rekordit, kui Karl Erik Nazarov viis selle 7,74 sekundini. Toona kaks sajandikku aeglasem olnud Keiso Pedriks sooviks rekordit täna enda nimele võtta. Tõkkesprint algab kell 12.45.

Nazarov stardib täna 60 m sprindis, kus läheb kokku Henri Saiaga. Tegu on sel distantsil Eesti kõigi aegade esimese ja teise mehega, Nazarovi mark on 6,62 ja Saial 6,66. 60 m eeljooks on kell 14.45 ja finaal 15.25.