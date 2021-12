OTSEPILT | Pedriks püstitas võimsa Eesti rekordi ja täitis MM-normi! Millises hoos on Nazarov ja Sai?

"Rekord ja MM-norm - kaks kärbest tuli ühe hoobiga," rõõmustas Pedriks, kes teenis Eesti rekordi eest võistluse sponsorilt SRINI-ilt 2000 euro suuruse preemia. "Eks see eesmärgiks oligi ja see sai täidetud, ei saa millegi üle nuriseda. Trennide põhjal oli teada, et olengi võimeline jooksma 7,60 sisse, ise ei tohtinud üle mõelda, tuli oma ära teha. Jooks ise polnud kõige parem. Andrei (treener Andrei Nazarov - M. R.) võttis aega ka, trennis olen isegi stabiilselt kiiremini jooksnud, aga eks see avastardi närv ole natuke teistsugune, pinge ka teistsugune. Eks kodulinnas olen alati tahtnud hästi võistelda ja olen ka võistelnud, see Pärnu efekt ikka toimib!"