Inglismaa jalgpallur jäi kohtus kaotajaks ja peab maksma koera leiutasu

Sturridge on kohustatud selle summa maksma, sest ta lubas 2019. aasta juulis pärast oma koera Lucci vargust, et maksab "koera ohutu tagasipöördumise" eest leiutasu summas 22 000 naela. Inglse koer varastati tema Los Angelese korterist.

BBC teatel sai Sturridge oma koera tagasi kaks päeva pärast seda, kui Washington postitas Twitterisse pildi Luccist ja saatis Sturridge`ile sõnumi: "Kas see on Lucci?"

Washington on öelnud, et on Sturridge`is pettunud. "Loodetavasti ta maksab nüüd ega ürita kohtuotsust edasi kaevata," ütles räppar uudisteagentuurile PA.

"Ma olen selle asjaga võidelnud üle aasta, ma ei suuda uskuda, et see on läbi. Kui me koera leidsime, arvasin, et mu elu läheb paremaks," jätkas Washington.