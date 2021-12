VIDEO | James möödus Kobe Bryantist, Curry vedas Warriorsi liidrite mängus võidule Sunsi üle

Võit tõstis Warriorsi uueks üldliidriks - neil on tabelis 27 võitu ja kuus kaotust. Sunsil (26-6) on üks võit vähem.

Jamesi 39 punkti tähendasid, et ta on nüüd NBA kõigi aegade suurim korvikütt jõulupühade ajal. Siiani kuulus see skoorikuninga rekord varalahkunud Kobe Bryantile. Mõlemad Lakersi legendid on jõulude ajal pidanud 16 mängu ning Jamesi arvel on 422 ja Bryantil 395 punkti.