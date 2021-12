Inglismaa koondise poolkaitsja EM-finaalist: ma arvasin, et võidame Itaaliat 4:0

26-aastane inglane arvas 2. minutil löödud juhtvärava järel, et itaallastele lüüakse koduväljakul puur väravaid täis, kuid nii siiski ei läinud: "Ma arvasin, et lööme neile kolm või neli väravat ja lennutame nad väljakult minema. Aga siis hakkasid nad söötu lükkama ja palli ühelt äärelt teisele kõigutama. Poolaja lõpuks mõtlesin, et jumal, küll nad mängivad hästi."

Pärast Itaalialt penaltitega saadud kaotust, ei kavatsenud Phillips kiiruga väljakult lahkuda: "Peatreener (Gareth Southgate) ütles, et meil on küll väga valus, aga kui sama usinalt edasi töötame, siis ei ole mingit põhjust, miks me tulevikus ise midagi võita ei peaks suutma. Ta tahtis, et me väljakult ei lahkuks, vaid vaataks kuidas itaallased võitu tähistavad," vahendab Daily Mail.