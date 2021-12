M-Spordi boss Richard Millener. Foto: Margus Pahv

Tänavuse aasta alguses oli õhus võimalus, et Monte Carlo ralli jääb koroonapiirngute tõttu ära. Veelgi suurem küsimärk oli M-Spordi meeskonna kohal, kuna reisipiirangud muutsid Suurbritanniast Prantsusmaale reisimise keeruliseks. Nüüd on lähenemas 2022. aasta esimene MM-ralli ning M-Sport on taas keerulises seisus.