Norra imeline spordiaasta: kaheksa parema sekka ei mahtunud ühtegi talisportlast!

Tabeli kolmandale reale platseerus male maailmameister Magnus Carlsen. 31-aastane Carlsen on malet valitsenud juba peaaegu 12 aastat. Tänavu kaitses ta tiitlit duellis Venemaad esindava juudi Jan Nepomnjaštšiga. 2009., 2012., 2013., 2014. ja 2016. aastal VG edetabelis esikoha saanud Carlseni puhul käib juba arutelu, kas ta on juba läbi aegade parim maletaja või kuulub see tiitel veel Garry Kasparovile.