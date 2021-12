Tehing kindel: FC Barcelona ostab 50 miljoni euro eest Manchester City tähe

2020. aasta suvel 23 miljoni euro eest Valenciast Manchesteri siirdunud Torres tegi Premier League’is suurepärase debüüthooaja, kuid tänavu on tema mänguaeg jäänud üsna kasinaks. Torres on kõikide sarjade peale sel hooajal saanud kirja seitse mängu ja kolm väravat. Seetõttu sooviski hispaanlane klubivahetust.

Majanduslikus kitsikuses Barcelona vajas samal ajal rünnakule jõudu juurde, kuna esiründajaks palgatud Sergio Agüero pidi terviseprobleemide tõttu karjääri lõpetama.

Üleminekuturuga hästi kursis olev ajakirjanik Fabrizio Romano teatas Twitteris, et kokkulepe klubide vahel on praeguseks saavutatud ning ka paberimajandus on korda aetud. „Ferran Torrest esitletakse peagi FC Barcelona mängijana,” teatas Romano. „Ferrani tehingu järel on selge, et Hakim Ziyech ei ühine jaanuaris Barcelonaga.”