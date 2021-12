Briti olümpialegendi jõulusoov: vähemalt üks Premier League'i mängija võiks avalikult kapist välja tulla

Daley ise on avalikult gei ning tema sõnul võiksid ka jalgpallurid enda orientatsioonist avalikult rääkida.

Praeguse seisuga on maailmas 650 000 professionaalset jalgpallurit ning ainsana on neist kapist välja tulnud austraallane Josh Cavallo.

„Kui ma saaksin valida ühe asja, mis järgmisel aastal muutuks, siis minu jõulusooviks oleks, et üks julge Premier League’i jalgpallur astuks avalikkuse ette ning ütleks, et ta on gei,” sõnas Daley. Channel 4 eetris.